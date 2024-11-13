İstanbul'da Akılalmaz Olay: Yaşlı Adam, Otobüste Yer Vermeyen Genç Kızı Tokatladı

İstanbul'da bir otobüste yaşanan olay, görenleri şaşkına çevirdi. Öğle saatlerinde otobüse binen adam, bir genç kıza yaşlılara yer vermesini söyledi. Bunun üzerine adam ile genç kız arasında tartışma yaşandı.

Genç kızdan "Sana ne oğlum, ister veririm ister vermem" cevabını alan adam, genç kızın üzerine yürüyerek tokat attı.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

O anları cep telefonuyla kaydeden genç kız, hüngür hüngür ağladı.