Adana’yı Fırtına Vurdu! Çatılar Söküldü, Ağaçlar Devrildi Araçlar Hurdaya Döndü… Facia Öğrencileri Teğet Geçti
Meteoroloji’nin turuncu kodlu uyarı verdiği Adana’yı şiddetli fırtına vurdu. Adana’da bir okulda çatılar yerlerinden söküldü, ağaçlar devrildi, araçlar hasar aldı. O anlarda öğrenciler büyük panik yaşadı. İki okulda eğitime geçici olarak iki gün ara verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün “turuncu” kodlu uyarı yaptığı Adana, Konya ve Erzurum’un da bulunduğu 36 ilde sağanak yağış ve fırtına etkili oldu.
ÇATILAR YERİNDEN SÖKÜLDÜ
Adana'nın Kozan ilçesi öğle saatlerinde fırtına ve sağanak yağışın etkisi altına girdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Kozan Ortaokulu ile Bucak Çok Amaçlı Anadolu Lisesi'nin çatıları yerinden söküldü.
ÖĞRENCİLER PANİK YAŞADI
Uçan çatı parçaları okul bahçesinde park halinde bulunan araçlara ve çevredeki yapılara zarar verdi. Bazı ağaçlar devrilirken, o sırada dersliklerde bulunan öğrenciler büyük panik yaşadı.
EĞİTİME İKİ GÜN ARA VERİLDİ
Olay sonrası okullarda güvenlik önlemleri artırıldı ve öğrenciler kontrollü şekilde tahliye edildi. İki okulda eğitime geçici olarak iki gün ara verildi.
KONYA-ADANA KARAYOLUNDA KUM FIRTINASI
Öte yandan Konya’nın Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan rüzgar, kum fırtınasına neden oldu. Özellikle Konya-Adana karayolu güzergahında seyreden sürücüler, görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesiyle zor anlar yaşadı. Saatte 21 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle bazı sürücüler, araçlarını yol üzerindeki dinlenme tesislerine çekerek fırtınanın dinmesini bekledi.
METEOROLOJİ UYARDI
Meteoroloji’den yapılan açıklamada, özellikle fırtına ve sağanak beklenen bölgelerde vatandaşların dikkatli olmaları, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli davranmaları gerektiği belirtildi.
