Adana’yı Fırtına Vurdu! Çatılar Söküldü, Ağaçlar Devrildi Araçlar Hurdaya Döndü… Facia Öğrencileri Teğet Geçti

Meteoroloji’nin turuncu kodlu uyarı verdiği Adana’yı şiddetli fırtına vurdu. Adana’da bir okulda çatılar yerlerinden söküldü, ağaçlar devrildi, araçlar hasar aldı. O anlarda öğrenciler büyük panik yaşadı. İki okulda eğitime geçici olarak iki gün ara verildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün “turuncu” kodlu uyarı yaptığı Adana, Konya ve Erzurum’un da bulunduğu 36 ilde sağanak yağış ve fırtına etkili oldu.

Adana’yı Fırtına Vurdu! Çatılar Söküldü, Ağaçlar Devrildi Araçlar Hurdaya Döndü… Facia Öğrencileri Teğet Geçti - Resim : 1
36 ilde sağanak yağış ve fırtına etkili oldu

ÇATILAR YERİNDEN SÖKÜLDÜ

Adana'nın Kozan ilçesi öğle saatlerinde fırtına ve sağanak yağışın etkisi altına girdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Kozan Ortaokulu ile Bucak Çok Amaçlı Anadolu Lisesi'nin çatıları yerinden söküldü.

Adana’yı Fırtına Vurdu! Çatılar Söküldü, Ağaçlar Devrildi Araçlar Hurdaya Döndü… Facia Öğrencileri Teğet Geçti - Resim : 2
Ağaçlar devrildi, araçlar büyük hasar aldı

ÖĞRENCİLER PANİK YAŞADI

Uçan çatı parçaları okul bahçesinde park halinde bulunan araçlara ve çevredeki yapılara zarar verdi. Bazı ağaçlar devrilirken, o sırada dersliklerde bulunan öğrenciler büyük panik yaşadı.

EĞİTİME İKİ GÜN ARA VERİLDİ

Olay sonrası okullarda güvenlik önlemleri artırıldı ve öğrenciler kontrollü şekilde tahliye edildi. İki okulda eğitime geçici olarak iki gün ara verildi.

Adana’yı Fırtına Vurdu! Çatılar Söküldü, Ağaçlar Devrildi Araçlar Hurdaya Döndü… Facia Öğrencileri Teğet Geçti - Resim : 3

KONYA-ADANA KARAYOLUNDA KUM FIRTINASI

Öte yandan Konya’nın Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan rüzgar, kum fırtınasına neden oldu. Özellikle Konya-Adana karayolu güzergahında seyreden sürücüler, görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesiyle zor anlar yaşadı. Saatte 21 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle bazı sürücüler, araçlarını yol üzerindeki dinlenme tesislerine çekerek fırtınanın dinmesini bekledi.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, özellikle fırtına ve sağanak beklenen bölgelerde vatandaşların dikkatli olmaları, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli davranmaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Adana Konya Meteoroloji fırtına
Son Güncelleme:
Ve Beklenen İmza Atıldı! Volkan Demirel Süper Lig'e Geri Dönüyor: Yeni Takımı Hayırlı Uğurlu Olsun Süper Lig'e Geri Dönüyor! İşte Yeni Takımı
İstanbul, Balıkesir ve İzmir’e Müjdeli Haber: Beklenen An Geldi, Sonunda Yurda Giriş Yapıyor İstanbul, Balıkesir ve İzmir’e Müjdeli Haber
Zorunlu Lise Eğitimi 2 Yıla mı Düşüyor? İki Farklı Model Masada Zorunlu Lise Eğitimi 2 Yıla mı Düşüyor? İki Farklı Model Masada
ABB'ye Konser Soruşturmasında İddianame Tamam: 14 Kişiye 'Nitelikli Zimmet' Suçlaması ABB'ye Konser Soruşturmasında İddianame Tamam
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu: 19 İsim Hakkında Soruşturma Başlatıldı! İfadeleri ve Kan Örnekleri Alındı Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu
Altın Yatırımcısını Kara Kara Düşündürecek Haber! ABD’li Dev Bankadan Kritik Uyarı: Bu Fiyatlara Aldanmayın, Bu Bir Uyarı Sinyali ABD'li Devden Altın Uyarısı! Buna Sakın Kanmayın
İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı! 3 Türk Milletvekili Alıkonuldu İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı! 3 Türk Milletvekili Alıkonuldu
Felaket Senaryosu Gerçek Oluyor! Türkiye’de O Şehirler Sular Altında Kalacak! Süre Daralıyor, Tehlike Büyüyor Felaket Senaryosu Gerçek Oluyor: Türkiye’de O Şehirler Sular Altında Kalacak! Süre Daralıyor
7 Belediye Başkanı Daha AKP'ye Geçti 7 Belediye Başkanı Daha AKP'ye Geçti