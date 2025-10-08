Adana’yı Fırtına Vurdu! Çatılar Söküldü, Ağaçlar Devrildi Araçlar Hurdaya Döndü… Facia Öğrencileri Teğet Geçti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün “turuncu” kodlu uyarı yaptığı Adana, Konya ve Erzurum’un da bulunduğu 36 ilde sağanak yağış ve fırtına etkili oldu.

ÇATILAR YERİNDEN SÖKÜLDÜ

Adana'nın Kozan ilçesi öğle saatlerinde fırtına ve sağanak yağışın etkisi altına girdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Kozan Ortaokulu ile Bucak Çok Amaçlı Anadolu Lisesi'nin çatıları yerinden söküldü.

Ağaçlar devrildi, araçlar büyük hasar aldı

ÖĞRENCİLER PANİK YAŞADI

Uçan çatı parçaları okul bahçesinde park halinde bulunan araçlara ve çevredeki yapılara zarar verdi. Bazı ağaçlar devrilirken, o sırada dersliklerde bulunan öğrenciler büyük panik yaşadı.

EĞİTİME İKİ GÜN ARA VERİLDİ

Olay sonrası okullarda güvenlik önlemleri artırıldı ve öğrenciler kontrollü şekilde tahliye edildi. İki okulda eğitime geçici olarak iki gün ara verildi.

KONYA-ADANA KARAYOLUNDA KUM FIRTINASI

Öte yandan Konya’nın Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan rüzgar, kum fırtınasına neden oldu. Özellikle Konya-Adana karayolu güzergahında seyreden sürücüler, görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesiyle zor anlar yaşadı. Saatte 21 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle bazı sürücüler, araçlarını yol üzerindeki dinlenme tesislerine çekerek fırtınanın dinmesini bekledi.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, özellikle fırtına ve sağanak beklenen bölgelerde vatandaşların dikkatli olmaları, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli davranmaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: DHA