Sarıkamış’ta Orman Yangını Korkuttu! 2 Hektarlık Alan Kül Oldu

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 2 hektarlık ormanlık alanı küle çevirdi. Ekiplerin yoğun mücadelesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Mescitli köyü Ereğli Tepe mevkisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan örtü yangını, çevrede paniğe neden oldu.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Özel İdaresi, AFAD, Jandarma Komutanlığı’na bağlı HAYDİ ekibi ve Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun süren yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü açıklandı.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

