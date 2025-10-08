İstanbul, Balıkesir ve İzmir’e Müjdeli Haber: Beklenen An Geldi, Sonunda Yurda Giriş Yapıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de barajlar kuraklık alarmı verilirken gözler yağışlara çevrildi. Beklenen müjdeli haberi ise Meteoroloji Uzmanı Gökhan Günerler verdi. İstanbul, Balıkesir ve İzmir’e güzel haber.

İSTANBUL, BALIKESİR VE İZMİR’E MÜJDELİ HABER

Meteoroloji Uzmanı Gökhan Günerler, İstanbul, Balıkesir ve İzmir’e yağışların geleceğini ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

“Öncü yağışlar şu anda batı bölgelerde görülüyor.Sisteme gece saatlerinde tam anlamıyla gireceğiz ama İstanbul ve Balıkesir radarları arızalı. Olacak şey değil....Kaldı bize bursa ve İzmir radarları.”

Kaynak: Haber Merkezi