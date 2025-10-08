Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı: Gök Patlayacak! 36 İl İçin Sarı ve Turuncu Kodlu Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde sağanak yağışların etkili olacağını, bazı bölgelerde yağışların kuvvetli ve yer yer şiddetli olabileceğini bildirdi. Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Son Güncelleme:
Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı: Gök Patlayacak! 36 İl İçin Sarı ve Turuncu Kodlu Uyarı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve zamanla Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Samsun, Giresun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı: Gök Patlayacak! 36 İl İçin Sarı ve Turuncu Kodlu Uyarı - Resim : 1
Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.

HARİTA KIRMIZIYA DÖNDÜ

Yağışların; İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya, Sakarya, Bilecik, Bursa’nın doğusu, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce, Anamur, Osmaniye çevreleri ile Adana’nın doğusu ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

FIRTINA VE YAĞIŞ UYARISI

Rüzgarın, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/s) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı, yağış alan bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı: Gök Patlayacak! 36 İl İçin Sarı ve Turuncu Kodlu Uyarı - Resim : 2
Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuvvetli rüzgar bekleniyor.

SARI VE TURUNCU ALARM

Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Burdur, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Sivas, Trabzon, Dersim, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Ardahan ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yapılırken, Antalya için turuncu kod verildi.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu. Bursa, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Ege: Bölge genelinde sağanak yağışlı. İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla’da yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.
Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu. Antalya, Isparta, Burdur, Osmaniye, Adana’nın doğusu ve Hatay kıyılarında kuvvetli; Antalya’nın doğusunda yer yer şiddetli yağış bekleniyor.
İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde sağanak yağış görülecek, rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli esecek.
Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu. Bolu, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz: Samsun, Giresun, Amasya ve Tokat çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, zamanla batısında bulutlanma artacak. Rüzgar kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli esecek.
Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, zamanla batısında parçalı bulutlanma görülecek. Öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meteoroloji Sağanak yağış
Son Güncelleme:
İstifa Sonrası Sadettin Saran Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu Sürprizi Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu Sürprizi
Okan Buruk Dursun Özbek’e Talebini İletti! Galatasaray'dan Sürpriz Torreira Kararı Galatasaray'dan Sürpriz Torreira Kararı
Meteoroloji Akdeniz İçin Alarm Verdi! Sel, Yıldırım ve Hortum Tehlikesi Meteoroloji Akdeniz İçin Alarm Verdi! Sel, Yıldırım ve Hortum Tehlikesi
Edirne’de Öğrenci Yurdunda 'Su Kesintisi' İsyanı! Edirne’de Öğrenci Yurdunda 'Su Kesintisi' İsyanı!
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü İsimlere Operasyon! İrem Derici, Simge Sağın, Hadise, Dilan Polat ve Engin Polat Gözaltına Alındı Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu! 21 İsim Gözaltında
Ünlü Şarkıcı İrem Derici Gözaltına Alındı Ünlü Şarkıcı İrem Derici Gözaltına Alındı
İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı
Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı: Gök Patlayacak! 36 İl İçin Sarı ve Turuncu Kodlu Uyarı Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Fenerbahçe'de Szymanski Defteri Kapanıyor mu? Fenerbahçe'de Szymanski Defteri Kapanıyor mu?