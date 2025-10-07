Meteoroloji Akdeniz İçin Alarm Verdi! Sel, Yıldırım ve Hortum Tehlikesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Akdeniz Bölgesi’ndeki bazı illerde etkili olacak kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren Mersin’in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın öğle saatlerinden itibaren ise Batı Akdeniz genelinde yağışların kuvvetleneceği, Isparta çevrelerinde çok kuvvetli; Antalya’nın Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, İbradı, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinde ise şiddetli ve yer yer aşırı sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

SEL VE SU BASKININA DİKKAT

Yağışların çarşamba gecesine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor. MGM, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.