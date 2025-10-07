Serdar Öktem Cinayetinde Flaş Gelişme: Otopsi Tamamlandı, Görüntüler Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Şişli’de otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem’in otopsi raporu tamamlandı. Raporda, Öktem’in vücuduna isabet eden kurşunlardan en az birinin tek başına öldürücü nitelikte olduğu tespit edildi. Raporda, Öktem’in kafatası ve yüz kemiklerinde kırıklar, beyin kanaması ve büyük damar yaralanmaları bulunduğu belirtildi. Ölüm nedeninin ateşli silah yaralanmasına bağlı iç ve dış kanama olduğu ifade edildi.

SUÇ UNSURLARI BULUNDU

Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ve jandarma ekipleri ortak çalışma başlattı. Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin saldırıda kullandıkları aracı ormanda terk ettiklerini ve taksiyle kaçmaya çalıştıklarını tespit etti. Jandarma, taksiyi Odayeri mevkiinde durdurdu ve ağaçlık alana kaçan 5 şüpheli ile kaçmalarına yardım eden 1 kişi kısa sürede yakaladı. Bu arada saldırıda kullanılan 2 kalaşnikof, 2 tabanca, kar maskesi ve eldivenler ele geçirildi.

Saldırganların sakladıkları suç unsurları.

Daha sonra saldırganlarla irtibatlı oldukları değerlendirilen 7 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 13’e yükseldi. Öte yandan, saldırganların kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından, soruşturmayı yürüten İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildikleri bildirildi.





Kaynak: DHA