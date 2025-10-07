Ankara’da Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak!

Ankara’da metro hattı yapımı için şehir içi trafiğe düzenleme geliyor. Bazı yollar inşaat tamamlanana kadar araç geçişine kapalı kalacak.

Ankara’da Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak!
Başkent Ankara'da Dikimevi–Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı’nın inşaatı nedeniyle Ankara’da bazı ana caddeler trafiğe kapatılacak. Çalışmalar kapsamında Cemal Gürsel, Tıp Fakültesi, Natoyolu ve Sultan Fatih Caddeleri’nin, istasyonlara denk gelen bölümleri araç geçişine kapatılacak.

Dikimevi, Abidinpaşa, Aşık Veysel, Tuzluçayır, General Zeki Doğan, Fahri Korutürk, Cengizhan, Akşemsettin ve Natoyolu istasyonlarının yapılacağı güzergâhlarda yollar aşamalı olarak trafiğe kapatılacak. Bu süreçte gerekli yönlendirme levhaları yerleştirilecek ve güvenlik önlemleri alınacak. İlk kapanma Natoyolu İstasyonu çevresinde başlayacak. EGO, UKOME ve özel halk otobüsleriyle minibüs hatlarının güzergâhları da yeni trafik düzenine göre güncellenecek. Kapanan yollar, inşaat tamamlanana kadar yeniden trafiğe açılmayacak.

Kaynak: TRT Haber

