Serdar Öktem Suikastında Gözaltı Sayısı 13'e Yükseldi

Dün suikast sonucu hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem'in ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı arttı. Gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

Sinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında bir süre tutuklu kalan avukat Serdar Öktem, dün İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi’ndeki ofisinin önünde uzun namlulu silahlarla uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Dünkü operasyonlarla suikasta ilişkin 6 olan gözaltı sayısı, 13’e yükseldi.

Başsavcılığın konuya ilişkin açıklamasında, gözaltına alınan şüphelilerden ikisinin 18 yaşın altında olduğu kaydedilmişti.

Başsavcılığın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

“Olay yeri görgü tanık beyanları ve kamera görüntü kaydı tespit çalışmaları doğrultusunda kollukça yapılan iz takibine göre olayı gerçekleştirdiği anlaşılan 5 (beş) şüpheli S.Ö, E.P, M.K, C.Ü, S.A) ile olaydan sonra olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen 1 (bir) şüpheli (C.A) olmak üzere ilk etapta toplam 6(altı) şüpheli şahıs yakalanmıştır. Devam eden çalışmalarda olayı gerçekleştiren şüpheli şahıslarla irtibatlı oldukları tespit edilen ve olayla ilgili oldukları değerlendirilen 7 (yedi) şüpheli (H.Ö, Y. K, M. B , D.Y, E.K, F.E, S.A.S ) şahıs daha yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerden 2 (ikisi) 18 yaşın altındadır.

Olayı gerçekleştiren şahıslar olaydan sonra kaçtıkları Arnavutköy ilçesi civarında yakalamışlardır. Olayı gerçekleştiren şüpheli şahıslarla irtibatlı şahıslar ise ikametlerinde arama el koyma işlemi yapılarak gözaltına alınmışlardır. Olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların yakalandıkları yerde emniyet güçlerince yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında olayda kullandıkları silahlar (iki Kalaşnikof iki de tabanca olmak üzere toplam dört adet silah) ve kar maskesi, eldiven gibi eşyalar ele geçirilmiştir. Gerek olay yerinde gerekse de silahların yakalandığı alanda ayrıntılı incelemeler tamamlanmıştır. Maktülün otopsi işlemide İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılmıştır.

İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığını tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir. Kamuoyunu bilgisine duyurulur.”

