Erzurum'da Fıkra Gibi Olay: Cenazeye Geldiler, Öldüklerini Öğrendiler! 'Yıllardır Vergi Veriyorum Meğer Yokmuşum'

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde yaşayan Köksal (55) ve Yüksel Kalkan (58) kardeşler, vefat eden babaları Sayim Kalkan’ı (92) Erzurum’un Oltu ilçesine getirerek son görevlerini yerine getirdi. Cenaze sonrası veraset işlemleri için notere giden kardeşler, hayatlarının şokunu yaşadı: 1999’dan beri Köksal, 2007’den beri ise Yüksel ölü olarak kayıtlıydı.

Erzurum’da babalarının cenazesini defnetmek için notere giden Köksal ve Yüksel Kalkan, nüfus sisteminde ölü olarak göründüklerini öğrendi

Kalkan kardeşler, yaşadıklarını ispatlamak için Oltu Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme heyeti, duruşmada kardeşleri bizzat görerek “canlı tespit” yaptı ve işlemler sonucunda her iki kardeş yeniden Türkiye nüfus sistemine kaydedildi.

'VERGİ VERİYORUM AMA SİSTEMDE YOKUM'

Yaşanan olayla ilgili konuşan Köksal Kalkan, “28 Eylül'de babam Almanya'da vefat etti. Defin için uçakla Oltu'ya getirdik. Cenaze töreni sonrası resmi işlemleri yaparken, benim 1999, ağabeyimin ise 2007 yılından beri ölü olduğumuzu söylediler. Hakimin karşısına çıktık. Bir sürü uğraştan sonra sağ olduğumuzu ispatladık. Ben her yıl Türkiye'ye geliyorum, vergimi ödüyorum, vekalet veriyorum, mavi kart ile giriş çıkış yapıyorum. Ama sistemde yokum, Oltu'da kaydım bile çıkmadı” dedi.

ahkeme aracılığıyla yaşadıklarını ispatlayan kardeşler, yeniden Türkiye nüfus kayıtlarına alındı.

'ÖLÜLERDEN VEKALET ALMIŞIM'

Kardeşlerin çocukluk arkadaşı Zafer Tosun da yaşananları “Aziz Nesin hikayesi gibi. Meğer ölü iki kişiden vekalet almışım!” sözleriyle özetledi.

Kalkan kardeşlerin Türkiye’de ölü görünmelerinin Almanya vatandaşlığına geçmelerinden kaynaklandığı belirlendi. Almanya vatandaşlığına geçen iki kardeşin Türkiye’deki nüfus sistemine “ölü” olarak kaydedildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA