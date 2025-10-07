İsrail'in Alıkoyduğu Türk Aktivistler Batı Şeria'da

İsrail’in Küresel Sumud Filosu’nda alıkoyduğu aktivistler arasında yer alan bir grup Türk vatandaşı daha Ürdün üzerinden Türkiye’ye dönmek üzere Batı Şeria’daki sınır kapısına getirildi.

İsrail'in Alıkoyduğu Türk Aktivistler Batı Şeria'da
İsrail’in Küresel Sumud Filosu’nda alıkoyduğu 14 Türk aktivistin daha Ürdün üzerinden Türkiye'ye geleceği açıklandı.

Aktivistler Batı Şeria sınır kapısından Ürdün'e geçti.

Kalan 14 aktivistin de yurda dönmesiyle Sumud Filosu'ndaki tüm Türk vatandaşları yurda dönmüş olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

