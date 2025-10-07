Türkiye’nin Konuştuğu ‘Sahte Diploma’ Skandalında Yeni Operasyon! 92 Gözaltı

Türkiye’nin konuştuğu ‘sahte imza’ ve ‘sahte diploma’ skandalında flaş bir gelişme daha yaşandı. Ankara merkezli 22 ilde yapılan operasyonda, yasa dışı yollarla sahte e-imzalar ile 33 kişiye sürücü belgesi ve 72 kişiye mesleki eğitim sertifikası oluşturan 18’i örgüt üyesi olmak üzere toplam 125 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 92 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

400 akademisyenin adının karıştığı infial yaratan sahte diploma skandalı Türkiye’nin gündemine oturmuş, Ankara’da kamu görevlilerinin e-imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlendiği ortaya çıkarılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘sahte diploma’ soruşturmasında 65 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmış, 6 Şubat depreminde ölen avukatların kayıtlarını silip yerine sahte kayıtlar ekleyen şüpheliler için 5 ila 50 yıl hapis cezası istenmişti.

Şüphelilerin ifadelerinde, 400 akademisyenin usulsüz atamasında rol oynadıkları, birçoğunun doçent ve profesör olduğu yer almıştı.

Soruşturmanın ikinci aşamasında, şüpheliler hakkında, “ÖSYM Kanunu’na muhalefet”, “resmi belgede sahtecilik”, “bilişim sistemine girme” ve “verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme” suçlarından 5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

22 İLDE SAHTE E-İMZA OPERASYONU

Her gün farkı bir detayı çıkan soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleşti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında, kamu görevlilerine ait kimlik bilgileri kullanılarak sahte elektronik imzalar üretildiği ortaya çıkarıldı.

33 KİŞİYE SÜRÜCÜ BELGESİ

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün teknik analizleri sonucu, yasa dışı yöntemlerle oluşturulan bu sahte e-imzalar sayesinde 33 kişiye sürücü belgesi, 72 kişiye ise mesleki eğitim sertifikası düzenlendiği belirlendi.

125 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Elde edilen bulgular doğrultusunda, biri örgüt yöneticisi, 18’i örgüt üyesi olmak üzere toplam 125 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli olarak 7 Ekim 2025 tarihinde, 22 farklı ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şu ana kadar 92 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda sahte belge ile dijital materyale de el konuldu.

Kaynak: CNN Türk

