Numan Kurtulmuş ‘Yakında’ Diyerek Duyurdu! TBMM Genel Kurulu’na Ne Teklif Edilecek?

BM Terörle Mücadele ve Şiddete Varan Aşırılığın Önlenmesi Üzerine Küresel Parlamenter Konferansı’nda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ‘Terörsüz Türkiye’ mesajını yeniledi. Kurtulmuş "Yakında birinci aşama olan dinleme faslını bitireceğiz, ardından örgütün silahlarını tamamen bırakmasıyla birlikte bundan sonraki sürece ilişkin hukuki düzenlemelerin ne olabileceğine dair TBMM Genel Kurulu’na teklif edeceğiz." dedi.

Numan Kurtulmuş şunları söyledi:

103 yıllık Türkiye tarihimizin 50 yılı terörle geçmiş bu ülkenin ayaklarına prangalar kurulmuştur. Bugün Türkiye bu 50 yıllık mücadeleyi geride bırakmak üzere. Sizlere inşallah pek yakında tamamlayarak bütün dünya kamuoyuna duyuracağımız terörü önlemedeki Türkiyem modelini bugünlerde gerçekleştiriyoruz.

Bendeniz başkanlığında TBMM’de 11 partinin katılımıyla, halkımızın yüzde 95’ini temsil eden partilerin bir masa etrafında bir araya gelmesi ile görülmeler başladı, 13 toplantı gerçekleştirildi, 14’üncü de yarın gerçekleşecek.

Yakında birinci aşama olan dinleme faslını bitireceğiz, ardından örgütün silahlarını tamamen bırakmasıyla birlikte bundan sonraki sürece ilişkin hukuki düzenlemelerin neler olabileceğini TBMM Genel Kurulu’na teklif edeceğiz.

