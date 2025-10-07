7 İlde Dev Operasyon: Uyuşturucu, Usulsüz Rapor, Tefecilik... 46 Tutuklama, İşlemedikleri Suç Kalmamış!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 78 şüphelinin yakalandığını, 46’sının tutuklandığını açıkladı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar 40 milyon lira değerindeki 7 iş yeri, bir dükkan, 6 konut, 4 araç ve bir arsa için tedbir kararı uygulandı

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve İl Jandarma Komutanlıkları Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin koordinasyonunda 7 ilde organize suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu.

46 TUTUKLAMA

Operasyonlarda 78 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, bunlardan 46’sının tutuklandığını, 27’sine ise adli kontrol hükümleri uygulandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, operasyonların Muğla, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırklareli, Giresun, Samsun ve Karaman illerinde yürütüldüğünü belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Muğla’da göçmen kaçakçılığı, Kırklareli’nde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri üzerinden usulsüz rapor alarak haksız kazanç sağlama, Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticareti, Giresun, Diyarbakır, Samsun ve Karaman’da ise tefecilik suçlarını organize şekilde işledikleri tespit edildi.”

MAL VARLIKLARINA TEDBİR KONULDU

Yerlikaya, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine dayanarak yapılan incelemeler sonucunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar 40 milyon lira değerindeki 7 iş yeri, bir dükkan, 6 konut, 4 araç ve bir arsa için tedbir kararı uygulandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, “Suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Huzurumuzu bozanlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek.” ifadelerini kullanarak operasyona katılan ekipleri tebrik etti.

Siber Suçlara Büyük Darbe! 37 İlde Operasyon, 567 Şüpheli YakalandıSiber Suçlara Büyük Darbe! 37 İlde Operasyon, 567 Şüpheli YakalandıGüncel

İstanbul Altın Rafinerisi Soruşturmasını Karıştıran Fotoğraf! İAR AŞ Sahibi ve Genel Müdürü Kiminle Aynı Karede?İstanbul Altın Rafinerisi Soruşturmasını Karıştıran Fotoğraf! İAR AŞ Sahibi ve Genel Müdürü Kiminle Aynı Karede?Güncel

MİT’ten 6 İlde Şafak Operasyonu: PTT ve HGS Dolandırıcıları YakalandıMİT’ten 6 İlde Şafak Operasyonu: PTT ve HGS Dolandırıcıları YakalandıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Ali Yerlikaya Suç örgütü
Son Güncelleme:
Güllü Düştü mü Yoksa İtildi mi? Savcılıktan Özel ‘3’ Kararı! Bu Hafta Yapılacak Savcılıktan Özel ‘3’ Kararı! Bu Hafta Yapılacak
Serdar Öktem Cinayetinde Otopsi Raporu Ortaya Çıktı Serdar Öktem Cinayetinde Otopsi Raporu Ortaya Çıktı
Galatasaray Derbisi Sonrası Sergen Yalçın İsyan Etti! Soyunma Odasındaki Konuşması Ortaya Çıktı: Açtı Ağzını Yumdu Gözünü Sergen Yalçın Derbi Sonrası İsyan Etti
Kademeli Emeklilikte Resmi Adım Yolda! Gözler Meclis’te, 2000-2008 Arası Sigortalılara Erken Emeklilik Fırsatı 2000-2008 Arası Sigortalılara Erken Emeklilik Fırsatı
ÇOK OKUNANLAR
Katliam Gibi Kaza! İşçileri Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 5 Ölü, 14 Yaralı İşçileri Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı! Ölü ve Yaralılar Var
Pamukkala'de Korkunç Olay! 1 Ay Önce Evlenmişlerdi... Önce Cinayet, Sonra İntihar Pamukkala'de Korkunç Olay! 1 Ay Önce Evlenmişlerdi... Önce Cinayet, Sonra İntihar
İsmi Duyulunca Salon Boşaldı! Ödül Gecesinde Tamer Karadağlı Krizi Ödül Gecesinde Tamer Karadağlı Protestosu
Yollarda Yaşlı Araç Alarmı: 6 Milyon Otomobil Tehlike Saçıyor Yollarda Yaşlı Araç Alarmı: 6 Milyon Otomobil Tehlike Saçıyor
Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek