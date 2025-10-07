7 İlde Dev Operasyon: Uyuşturucu, Usulsüz Rapor, Tefecilik... 46 Tutuklama, İşlemedikleri Suç Kalmamış!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve İl Jandarma Komutanlıkları Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin koordinasyonunda 7 ilde organize suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu.

46 TUTUKLAMA

Operasyonlarda 78 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, bunlardan 46’sının tutuklandığını, 27’sine ise adli kontrol hükümleri uygulandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, operasyonların Muğla, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırklareli, Giresun, Samsun ve Karaman illerinde yürütüldüğünü belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Muğla’da göçmen kaçakçılığı, Kırklareli’nde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri üzerinden usulsüz rapor alarak haksız kazanç sağlama, Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticareti, Giresun, Diyarbakır, Samsun ve Karaman’da ise tefecilik suçlarını organize şekilde işledikleri tespit edildi.”

MAL VARLIKLARINA TEDBİR KONULDU

Yerlikaya, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine dayanarak yapılan incelemeler sonucunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar 40 milyon lira değerindeki 7 iş yeri, bir dükkan, 6 konut, 4 araç ve bir arsa için tedbir kararı uygulandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, “Suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Huzurumuzu bozanlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek.” ifadelerini kullanarak operasyona katılan ekipleri tebrik etti.

Kaynak: AA