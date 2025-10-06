Siber Suçlara Büyük Darbe! 37 İlde Operasyon, 567 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde yürütülen siber suç operasyonlarında 567 kişinin yakalandığını, 209’unun tutuklandığını açıkladı. Şüphelilerin yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerik bulundurmak gibi suçlara karıştığı belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 10 günde ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 567 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 209’unun tutuklandığını açıkladı.

37 İLDE OPERASYON

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde; Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kocaeli, Mersin, Kayseri, Van ve toplam 37 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

209 TUTUKLAMA

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüsü bulundurdukları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para transferine aracılık ettikleri, mobil bankacılık hesaplarını ele geçirerek haksız kazanç sağladıkları ve “düşük faizli kredi, yatırım danışmanlığı, ürün satışı, vize başvurusu, kiralık araç” gibi temalarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlarda 567 şüpheli yakalanırken, 209’u tutuklandı, 112’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler ise sürüyor.

Kaynak: İHA

