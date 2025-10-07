Gazze’de Savaş İkinci Yılında: 67 Binden Fazla İnsan Dünyanın Gözleri Önünde Katledildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze Şeridi’ndeki savaş ikinci yılını geride bıraktı. 7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırılarla başlayan süreç, aradan geçen iki yılda on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. İsrail’in başlattığı yoğun bombardımanlar, devam eden barış müzakerelerine rağmen hız kesmeden sürerken, ortaya çıkan tablo dünya kamuoyunun gözleri önünde büyük bir insani felakete dönüştü. Gazze’deki hükümetin verilerine göre savaşın başından bu yana 67 bin 160 kişi yaşamını yitirdi, 169 bin 679 kişi ise yaralandı.

Gazze'de katliam 7 Ekim 2023 tarihinde başladı

ÇOCUKLAR EN BÜYÜK BEDELİ ÖDEDİ

İsrail’in sürdürdüğü katliamın en ağır faturasını ise çocuklar ödedi. Hastane kayıtlarına göre 19 bin 450 çocuk hayatını kaybetti. Enkaz altında kalanlarla birlikte çocuk ölümlerinin 20 bini aştığı tahmin ediliyor. Açlık ve soğuk da can almaya devam ediyor; 154 çocuk açlıktan, 14 çocuk ise donarak yaşamını yitirdi.

Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana 67 bin 160 kişi hayatını kaybetti

GAZZE’DE HAYAT DURDU: EĞİTİM VE SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKÜŞTE

Altyapı Neredeyse Yok Oldu

Birleşmiş Milletler’e bağlı UNRWA’nın verilerine göre, Gazze’deki yapıların yaklaşık yüzde 80’i tamamen yıkıldı ya da ciddi hasar aldı. Tarım arazilerinin yüzde 98’i ya yok edildi ya da erişime kapandı. Su kaynaklarının yüzde 90’ı, okulların yüzde 92’si ve sağlık altyapısının büyük bölümü işlevsiz hale geldi. 660 binden fazla çocuk iki yıldır eğitimden mahrum kaldı.

Sağlık Hizmetleri Çökertildi

İsrail’in hedef aldığı 38 hastane ve 96 sağlık merkezi, bölgede sağlık hizmetlerinin durma noktasına gelmesine yol açtı. Kutsal mekânlar da saldırılardan nasibini aldı; 835 cami ve 3 kilise defalarca vuruldu.

Gazze’deki yapıların yaklaşık yüzde 80’i tamamen yıkıldı

GAZZE DEVASA BİR ENKAZA DÖNÜŞTÜ

BM Gıda ve Tarım Örgütü’ne göre Gazze’deki tarım alanlarının büyük kısmı kullanılamaz durumda. 150 bin dönümlük tarım alanından yalnızca 2 bin 330 dönüm ekilebilir halde kaldı. BM verileri, Gazze’de şu anda 61 milyon metrik ton enkaz bulunduğunu ve bu miktarın yüzde 15’inin insan sağlığına zarar verebilecek kimyasallar içerdiğini gösteriyor. Bu, metrekare başına 383 kilogram enkaz anlamına geliyor.

Filistinliler İsrail'in saldırıları sebebiyle sürekli olarak yer değiştiriyor

İSRAİL KONTROLÜ ALTINDA BİR ÇATIŞMA BÖLGESİ

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi’nin yüzde 82’sinin İsrail ordusu kontrolünde olduğunu ve çatışma bölgesi ilan edildiğini bildiriyor. Sürekli yer değiştirmek zorunda kalan 1.9 milyon Filistinli, çoğunlukla Şeridin merkezinde veya kıyıdaki Mawasi bölgesine sıkıştırıldı.

AÇLIK VE SALGINLAR TEHDİT EDİYOR

İsrail’in yardım ablukası nedeniyle bölgede 460 kişi yetersiz beslenmeden hayatını kaybetti. 500 binden fazla kadın ve genç kız, temel hijyen malzemelerine ulaşamıyor. Ailelerin yüzde 40’ı çöp yığınlarının hemen yanında yaşıyor.

Çocuklar 2 yıldır ölüm, açlık ve hastalığın pençesinde kabusu yaşıyor

BATI ŞERİA'DA İŞGAL GENİŞLİYOR

Gazze’deki savaş, İsrail’in Batı Şeria’daki faaliyetlerine de zemin hazırladı. 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail ordusu 31 bin 205, İsrailli yerleşimciler ise 7 bin 154 saldırı düzenledi. Bu süreçte 1047 Filistinli hayatını kaybetti, 10 binden fazlası yaralandı. İsrail, bu dönemde 55 bin dönüm Filistin toprağını gasp etti, 22 yeni yasa dışı yerleşim kurdu. 3 bin 55 Filistinli zorla evlerinden çıkarıldı.

