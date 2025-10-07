Dışişleri'nden İsrail'in Alıkoyduğu 14 Aktivist İçin Açıklama

İsrail'in Küresel Sumud Filosu saldırılarında alıkonulan 14 Türk vatandaşı daha Ürdün üzerinden yurda dönüyor. 14 Türk aktivistin Türkiye'ye ulaşmasıyla, Küresel Sumud Filosu'nda bulunan aktivistlerin tümünün yurda dönüşü sağlanmış olacak.

Son Güncelleme:
Dışişleri'nden İsrail'in Alıkoyduğu 14 Aktivist İçin Açıklama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in Küresel Sumud Filosu’nda alıkoyduğu aktivistler arasında yer alan 14 Türk vatandaşı daha Ürdün üzerinden Türkiye’ye gelecek.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medyadan yaptığı duyuruda, 14 Türk aktivistin Amman’dan havayoluyla Türkiye’ye döneceğini bildirdi.

Böylece Küresel Sumud Filosu’nda bulunan Türk vatandaşlarının tamamı yurda dönmüş olacak.

Dışişleri'nden İsrail'in Alıkoyduğu 14 Aktivist İçin Açıklama - Resim : 1
Küresel Sumud Filosu Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkmıştı.

NE OLMUŞTU?

Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nda bulunan 480 aktivist uluslararası sularda İsrail tarafından alıkonulmuştu.

Aktivistlerden 4 İtalyan parlamenter ilk gün serbest bırakılırken cumartesi 36'sı Türk, 137 aktivist Türkiye'nin tahsis ettiği Türk Hava Yolları uçağıyla İsrail'den tahliye edilmişti. Pazar günü de 29 aktivist İspanya'ya, pazartesi ise 171 aktivist Yunanistan ve Slovakya'ya gönderilmişti.

Sumud Filosu'ndaki Gazeteci Anlattı: Greta’ya Nazi Yöntemleriyle İşkence!Sumud Filosu'ndaki Gazeteci Anlattı: Greta’ya Nazi Yöntemleriyle İşkence!Dünya
Sumud Filosu Aktivistleri İsrail Hapishanelerinde Açlık Grevi BaşlattıSumud Filosu Aktivistleri İsrail Hapishanelerinde Açlık Grevi BaşlattıDünya
İsrail'in Alıkoyduğu Türk Aktivistler Batı Şeria'daİsrail'in Alıkoyduğu Türk Aktivistler Batı Şeria'daGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sumud Filosu Türkiye
Son Güncelleme:
Aşkta Kaybetti Kariyerinde Zirveyi Gördü! 5 Yılda Tam 50 Milyon TL Kazandı: Hande Erçel’in Lüks Aracı Dudak Uçuklattı, Bakın Ne Kadar Ödemiş? Lüks Aracı Dudak Uçuklattı, Bakın Ne Kadar Ödemiş?
İsrail'in Alıkoyduğu Türk Aktivistler Batı Şeria'da İsrail'in Alıkoyduğu Türk Aktivistler Batı Şeria'da
Erman Toroğlu Icardi’nin Yaptıklarına Daha Fazla Dayanamadı! Canlı Yayında Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: Yediği Tabağa Tükürüyor Ateş Püskürdü! Yediği Tabağa Tükürüyor
Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı
ÇOK OKUNANLAR
Katliam Gibi Kaza! İşçileri Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 5 Ölü, 14 Yaralı İşçileri Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı! Ölü ve Yaralılar Var
Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek
Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı
Pamukkala'de Korkunç Olay! 1 Ay Önce Evlenmişlerdi... Önce Cinayet, Sonra İntihar Pamukkala'de Korkunç Olay! 1 Ay Önce Evlenmişlerdi... Önce Cinayet, Sonra İntihar
İsmi Duyulunca Salon Boşaldı! Ödül Gecesinde Tamer Karadağlı Krizi Ödül Gecesinde Tamer Karadağlı Protestosu