Dışişleri'nden İsrail'in Alıkoyduğu 14 Aktivist İçin Açıklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in Küresel Sumud Filosu’nda alıkoyduğu aktivistler arasında yer alan 14 Türk vatandaşı daha Ürdün üzerinden Türkiye’ye gelecek.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medyadan yaptığı duyuruda, 14 Türk aktivistin Amman’dan havayoluyla Türkiye’ye döneceğini bildirdi.

Böylece Küresel Sumud Filosu’nda bulunan Türk vatandaşlarının tamamı yurda dönmüş olacak.

Küresel Sumud Filosu Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkmıştı.

NE OLMUŞTU?

Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nda bulunan 480 aktivist uluslararası sularda İsrail tarafından alıkonulmuştu.

Aktivistlerden 4 İtalyan parlamenter ilk gün serbest bırakılırken cumartesi 36'sı Türk, 137 aktivist Türkiye'nin tahsis ettiği Türk Hava Yolları uçağıyla İsrail'den tahliye edilmişti. Pazar günü de 29 aktivist İspanya'ya, pazartesi ise 171 aktivist Yunanistan ve Slovakya'ya gönderilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi