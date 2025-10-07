Bakan Kurum ‘Çok Az Kaldı’ Dedi, 6 Şubat’ın Merkezinden Duyurdu: ‘Yüzlerce Mutluluk İçin Sözümüzü Tamamlamayacağız’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen yeni evlerine kavuşan depremzede bir ailenin hikâyesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Deprem bölgesinde ev inşaları devam ediyor

“YENİDEN BAŞLAMA HİKAYESİ”

Bakan Kurum, paylaşımında Mehmet ve Hatice Koyunlu çiftinin yaşadıkları zorlu süreci ve yeni hayatlarına dair duygularını aktardı.

Kurum, “Bu bir yeniden başlama hikâyesiydi. Taş üstüne taş değil, umut üstüne hayat inşa ettiğimizi biliyorduk ama bu kadar güzel sonuçlara vesile olacağımızı tahmin etmiyorduk. Böyle yüzlerce mutluluk için sözümüzü tamamlamaya çok az kaldı” ifadelerini kullandı.

Mehmet Koyunlu, depremin ardından yaşadıkları zorluklara rağmen yeniden ayağa kalktıklarını belirtti.

Yeni evlerine yerleşen depremzedeler duygusal anlar yaşadı

“CENNETE GELDİK SANDIM”

TOKİ tarafından kendilerine tahsis edilen ev için teşekkür eden Koyunlu, “Anahtarı alır almaz evimize taşındık. Geldiğimde gördüm ki devlet bana villa yapmış. 19 numarayı görünce dünya benim oldu. İçeri girince cennete geldik sandım. Murat Kurum buraya gelsin, ona koç keseceğim” dedi.

Hayatını kaybeden kızının çocuğuna da bakan Hatice Koyunlu ise “Depremler bizi mahvetti ama şimdi bu evde dünya bizim oldu. Çok şükür bugünü de gördük” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA