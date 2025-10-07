İstanbul Karanlığa Bürünecek! İşte Ayrıntılar...

BEDAŞ, İstanbul’un Avrupa yakasındaki 23 ilçede bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesinti, bu gece yarısı başlayacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul’un Avrupa yakasında 8 Ekim 2025 Çarşamba günü geniş kapsamlı elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle uygulanacak kesintiler, gece yarısından itibaren başlayacak ve bazı bölgelerde 8 saate kadar sürebilecek. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların şebeke güvenliği ve altyapı iyileştirmesi kapsamında zorunlu olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

İŞTE ETKİLENECEK İLÇELER

Kesintilerin etkileyeceği ilçeler şöyle sıralandı: Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu.

Kesintiler, her ilçede farklı saatlerde uygulanacak. Çoğu bölgede çalışmalar sabah saatlerinde tamamlanacak olsa da, bazı noktalarda elektrik kesintilerinin akşam saatlerine kadar sürebileceği bildirildi. BEDAŞ, planlı kesintilere ilişkin detayların, saat aralıklarının ve etkilenecek mahallelerin resmi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini hatırlattı.

Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Elektrik
