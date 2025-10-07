Savaşın Gölgeleri Türkiye Kıyısında! Trabzon Açıklarında Patlama Paniği

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trabzon’un Ortahisar açıklarında, kıyıya yaklaşık 1 mil mesafede saat 16.50 sıralarında denizde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sesi ilçe merkezinden net bir şekilde duyulurken, denizde oluşan duman ve dalga hareketliliği çevrede paniğe neden oldu. Olayla ilgili güvenlik ve sahil güvenlik birimleri tarafından inceleme başlatıldı.

İNSANSIZ DENİZ ARACI GEÇEN HAFTA İMHA EDİLMİŞTİ

Bölgedeki güvenlik endişeleri sadece bugünkü patlamayla sınırlı değil. 30 Eylül 2025 tarihinde, Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi tarafından fark edilen Ukrayna yapımı insansız deniz aracı, Yoroz Limanı’na çekilmiş ve uzman ekipler tarafından açık denizde kontrollü şekilde imha edilmişti.

Patlamanın nedeni araştırılırken, insansız deniz aracı şüphesi üzerinde duruluyor

ARTVİN AÇIKLARINDA YENİ ARAÇ TESPİT EDİLDİ

Bu sabah ise Artvin’in Hopa ilçesi açıklarında, daha önce Çarşıbaşı’nda bulunan insansız araca benzer bir cisim balıkçılar tarafından fark edildi. Olayın hemen ardından yetkililere bilgi verilirken, Artvin'deki gelişmenin hemen ardından bugün de Trabzon açıklarında denizde bir patlama yaşandı.

DAHA ÖNCE DE BENZER VAKALAR YAŞANMIŞTI

Karadeniz’deki bu tür tehditler ilk kez yaşanmıyor. 21 Şubat 2024’te Akçaabat açıklarında ters dönmüş bir teknede bomba şüphesiyle yapılan incelemede, SAS komandoları tarafından şüpheli cisim fünye ile imha edilmişti.

Uzmanlara göre, Karadeniz'e yayılan bu tehditlerin kaynağı Rusya-Ukrayna savaşı. Savaşta kullanılan deniz mayınları, patlayıcı yüklü insansız araçlar ve şüpheli cisimler, akıntılarla Türkiye kıyılarına kadar ulaşabiliyor.

Kaynak: İHA