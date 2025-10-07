Savaşın Gölgeleri Türkiye Kıyısında! Trabzon Açıklarında Patlama Paniği

Rusya ile Ukrayna arasında süregelen savaşın Karadeniz üzerindeki etkileri artarak devam ediyor. Özellikle son dönemde patlayıcı riski taşıyan cisimlerin sıkça görülmesi, bölge halkında endişeleri de beraberinde getirdi. Bugün Trabzon’un Ortahisar ilçesi açıklarında meydana gelen patlama, akıllara yeniden insansız deniz araçlarını getirdi.

Son Güncelleme:
Savaşın Gölgeleri Türkiye Kıyısında! Trabzon Açıklarında Patlama Paniği
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trabzon’un Ortahisar açıklarında, kıyıya yaklaşık 1 mil mesafede saat 16.50 sıralarında denizde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sesi ilçe merkezinden net bir şekilde duyulurken, denizde oluşan duman ve dalga hareketliliği çevrede paniğe neden oldu. Olayla ilgili güvenlik ve sahil güvenlik birimleri tarafından inceleme başlatıldı.

İNSANSIZ DENİZ ARACI GEÇEN HAFTA İMHA EDİLMİŞTİ

Bölgedeki güvenlik endişeleri sadece bugünkü patlamayla sınırlı değil. 30 Eylül 2025 tarihinde, Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi tarafından fark edilen Ukrayna yapımı insansız deniz aracı, Yoroz Limanı’na çekilmiş ve uzman ekipler tarafından açık denizde kontrollü şekilde imha edilmişti.

Savaşın Gölgeleri Türkiye Kıyısında! Trabzon Açıklarında Patlama Paniği - Resim : 1
Patlamanın nedeni araştırılırken, insansız deniz aracı şüphesi üzerinde duruluyor

ARTVİN AÇIKLARINDA YENİ ARAÇ TESPİT EDİLDİ

Bu sabah ise Artvin’in Hopa ilçesi açıklarında, daha önce Çarşıbaşı’nda bulunan insansız araca benzer bir cisim balıkçılar tarafından fark edildi. Olayın hemen ardından yetkililere bilgi verilirken, Artvin'deki gelişmenin hemen ardından bugün de Trabzon açıklarında denizde bir patlama yaşandı.

Savaşın Gölgeleri Türkiye Kıyısında! Trabzon Açıklarında Patlama Paniği - Resim : 2
Trabzon açıklarında denizde patlama

DAHA ÖNCE DE BENZER VAKALAR YAŞANMIŞTI

Karadeniz’deki bu tür tehditler ilk kez yaşanmıyor. 21 Şubat 2024’te Akçaabat açıklarında ters dönmüş bir teknede bomba şüphesiyle yapılan incelemede, SAS komandoları tarafından şüpheli cisim fünye ile imha edilmişti.

Uzmanlara göre, Karadeniz'e yayılan bu tehditlerin kaynağı Rusya-Ukrayna savaşı. Savaşta kullanılan deniz mayınları, patlayıcı yüklü insansız araçlar ve şüpheli cisimler, akıntılarla Türkiye kıyılarına kadar ulaşabiliyor.

Açık Denizde Operasyon: Trabzon’da Bulunan Gizemli Deniz Aracı İmha EdildiAçık Denizde Operasyon: Trabzon’da Bulunan Gizemli Deniz Aracı İmha EdildiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Trabzon Deniz
Son Güncelleme:
Okan Buruk Dursun Özbek’e Talebini İletti! Galatasaray'dan Sürpriz Torreira Kararı Galatasaray'dan Sürpriz Torreira Kararı
Zamanın Kalbi Topkapı’da Atıyor! 500 Yıllık Sarayda Bir İlk, Bir Saray, 300 Saat, Sonsuz Hikâye... Zamanın Kalbi Topkapı’da Atıyor! 500 Yıllık Sarayda Bir İlk, Bir Saray, 300 Saat, Sonsuz Hikâye...
İstanbul Ulaşım Kullanacaklar Dikkat! 16 Milyon Kişiyi Etkileyecek Karar: Metroya 2. Valizle Binenlerden Ek Ücret Valizle Binenlerden Ek Ücret Alınacak
Zehir Tacirlerine Operasyon! 3 Kişi Tutuklandı Zehir Tacirlerine Operasyon! 3 Kişi Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Avukat Serdar Öktem Cinayetinde Talimat Veren Kişi Ortaya Çıktı Serdar Öktem Cinayetinde Talimat Yurt Dışından
Kahramanmaraş Depremini Bilmişti! Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Marmara İçin Korkutan Uyarı: En Kötüsüne Hazır Olun Marmara Depremi İçin Korkutan Uyarı
Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter Gerçeği Açıkladı! Herkes Yanlış Biliyormuş…Belinde Platin Yok, Ferdi Aydın Patronu Değil Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter Gerçeği Açıkladı! Herkes Yanlış Biliyormuş…Belinde Platin Yok
Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı
Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek