Zehir Tacirlerine Operasyon! 3 Kişi Tutuklandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen 3 şahıs tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 3 şüphelinin bulunduğu bir çiftlikte ve çiftliğin bitişiğindeki ormanlık alanda, narkotik köpeği Eklem'in de katıldığı bir arama yapıldı.

Aramada, 56 kök skunk bitkisi, 4,63 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu, 1 vakum makinası, 119 vakum ambalaj poşeti, 1 hassas terazi, 13 eldiven, 1 ruhsatsız tabanca ve buna ait şarjör, 107 adet tabanca fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 av tüfeği şarjörü, 39 av tüfeği kartuşu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 bin 670 TL nakit para ele geçirildi. Ayrıca 3 cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

