Zamanın Kalbi Topkapı’da Atıyor! 500 Yıllık Sarayda Bir İlk, Bir Saray, 300 Saat, Sonsuz Hikâye...

Milli Saraylar Başkanlığı, Topkapı Sarayı’nın eşsiz saat koleksiyonunu ilk kez geniş çaplı bir sergiyle ziyaretçilere sunmaya hazırlanıyor. Osmanlı saatçiliğinin en nadide örneklerini barındıran koleksiyon, "Topkapı Sarayı’nda Zaman ve Sanat" başlığı altında Has Ahırlar bölümünde yeni açılan saat müzesinde sergilenecek.

İstanbul’un en önemli tarihi mirasları arasında yer alan Topkapı Sarayı’nın eşsiz saat koleksiyonu ziyaretçisi ile buluşacak.

Sergiye 300 parçalık bir saat seçkisiyle hazırlandıklarını belirten Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Koleksiyonumuzun önemli bir kısmı dünyada eşine az rastlanır eserlerden oluşuyor. Ayrıca usturlaplar ve saat tamirinde kullanılan araçlar gibi tamamlayıcı parçalar da sergide yer alacak” dedi.

Koleksiyonda eşsiz eserler var

TOPKAPI'DA BİR İLK

Titiz restorasyon ve konservasyon çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılan saat koleksiyonu, özel olarak tasarlanan modern vitrinlerde sanatseverlerle buluşturulacak. Ziyaretçilere hem estetik hem de teknik açıdan zengin bir deneyim sunacak olan müze, koleksiyonu tematik bölümlere ayırarak detaylı bir keşif imkânı sağlıyor.

Topkapı Sarayı koleksiyonunda yaklaşık 380 parça saat bulunuyor

380 PARÇA SAAT BULUNUYOR

Dr. Yıldız, daha önce yalnızca sınırlı sayıda saatin sergilendiğini hatırlatarak, “Topkapı Sarayı koleksiyonunda yaklaşık 380 parça saat bulunuyor. Yeni müzede bunun 300’ü sergilenmeye hazır hale getirildi. Bu eserlerin çoğu benzersiz ve teknik detaylarıyla dikkat çekiyor” ifadelerini kullandı.

OSMANLI’DAN AVRUPA’YA UZANAN MİRAS

Müzede, Osmanlı saat ustaları Ahmed Eflaki Dede ve Süleyman Leziz’in eserlerinin yanı sıra, Sultan II. Abdülhamid’e hediye edilen Rus yapımı grifon figürlü masa saati gibi önemli parçalar yer alıyor. Avrupa’nın Fransa, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerinden gelen, Osmanlı sultanlarına hediye edilmiş saatler de koleksiyonun öne çıkanları arasında.

Topkapı Sarayı Saat Müzesi’nde yer alan eserler; Türk saatleri, cep ve masa saatleri, duvar ve boy saatleri, oturtma ve dekoratif saatler gibi kategorilere ayrılmış durumda. Yaklaşık 3,5 metre yüksekliğindeki boy saatler için özel teşhir alanları tasarlandı.

CANLANDIRMALI ATÖLYE

Müzenin en ilgi çekici bölümlerinden biri de saat üretim süreçlerinin anlatıldığı canlandırmalı atölye alanı. Bu alanda, etütlük saatler, tamir aletleri ve kurma anahtarları sergilenerek geçmişte saat ustalarının nasıl çalıştığı uygulamalı şekilde gösteriliyor. Onarım süreçleri, nakil aşamaları ve belgeleme çalışmaları da görsel materyallerle desteklenerek sunuluyor.

