Kayseri'de Şiddetli Rüzgar Alarmı

Kayseri ve çevresinde beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle harekete geçildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kayseri ve çevrelerinde kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.

7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; Rüzgarın, Kayseri ve çevrelerinde güney yönlerden ‘kuvvetli rüzgâr ve fırtına’ (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Kaynak: İHA