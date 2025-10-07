Kayseri'de Şiddetli Rüzgar Alarmı

Kayseri'de beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlara dikkatli olunması gerektiği yönünde çağrı yaptı.

Son Güncelleme:
Kayseri'de Şiddetli Rüzgar Alarmı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kayseri ve çevresinde beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle harekete geçildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kayseri ve çevrelerinde kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.
7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; Rüzgarın, Kayseri ve çevrelerinde güney yönlerden ‘kuvvetli rüzgâr ve fırtına’ (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Tutuklandı Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Tutuklandı
Okan Buruk Dursun Özbek’e Talebini İletti! Galatasaray'dan Sürpriz Torreira Kararı Galatasaray'dan Sürpriz Torreira Kararı
Eskişehir’de Alacak Verecek Kavgası Kanlı Bitti: Sürücüyü Vurup Polisi Aradı Eskişehir’de Alacak Verecek Kavgası Kanlı Bitti: Sürücüyü Vurup Polisi Aradı
İstifa Sonrası Sadettin Saran Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu Sürprizi Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu Sürprizi
ÇOK OKUNANLAR
Kahramanmaraş Depremini Bilmişti! Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Marmara İçin Korkutan Uyarı: En Kötüsüne Hazır Olun Marmara Depremi İçin Korkutan Uyarı
Avukat Serdar Öktem Cinayetinde Talimat Veren Kişi Ortaya Çıktı Serdar Öktem Cinayetinde Talimat Yurt Dışından
Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı
Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter Gerçeği Açıkladı! Herkes Yanlış Biliyormuş…Belinde Platin Yok, Ferdi Aydın Patronu Değil Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter Gerçeği Açıkladı! Herkes Yanlış Biliyormuş…Belinde Platin Yok
Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek