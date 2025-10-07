Eskişehir’de Alacak Verecek Kavgası Kanlı Bitti: Sürücüyü Vurup Polisi Aradı

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde meydana gelen olayda, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti. Araç içinde sürücüyü silahla vurarak yaralayan şahıs, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kendisini ihbar etti.

Eskişehir’de Alacak Verecek Kavgası Kanlı Bitti: Sürücüyü Vurup Polisi Aradı
Olay, Yenikent Mahallesi Nejdet Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, E.Ç. yönetimindeki 26 DC 811 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan B.E., sürücü ile alacak verecek nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.E., yanında taşıdığı silahla E.Ç.’nin bacağına ateş etti.

Yaralanan sürücü kanlar içinde kalırken, saldırıyı gerçekleştiren B.E. 112’yi arayarak bir kişiyi vurduğunu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan E.Ç., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli B.E. ise polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

