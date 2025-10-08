Türkiye’ye Cuma Startı verildi! 5 Gün Boyunca Aralıksız Sürecek, Hazırlıklı Olun

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca vatandaş önümüzdeki güncel hava durumu tahminlerini merakla araştırmakta. Bu süreçte uzmanlardan yeni bir uyarı yapıldı. Cuma günü başlıyor.

TÜRKİYE’YE CUMA STARTI VERİLDİ! 5 GÜN BOYUNCA ARALIKSIZ SÜRECEK

Ünlü meteoroloji sayfası Hava Forum, Türkiye’ye Cuma uyarısı yaptı. Yeni hava sistemin 5 gün boyunca süreceğini ifade eden Hava Forum, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Siklonik yağışlı hava dalgası İstanbul hariç oldukça verimli geçti. KG türünden metrekareye düşen yağışlar şöyle: Balıkesir Edremit 107, İzmir Dikili 100, Edirne Lalapaşa 53, Çanakkale Biga 42, Kırklareli Demirköy 40, Tekirdağ Hayrabolu 36, Manisa Soma 31, İstanbul Üsküdar 2. Bursa'da da metrekareye 40 kilogram civarı yağış beklenirken şehire düşen maalesef ortalama 5 kilogram civarında kaldı.

Hem İstanbul hem Bursa bugün ve yarın (Perşembe) ara ara tekrar yağış alabilir. Cumadan itibaren ise 4-5 gün yağış yok, güneş var. Bu yüzden bugün ve yarın ne kadar yağış alırsak o kadar yanımıza kar kalacak.”

