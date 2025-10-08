Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: Midelerinde Metamfetamin Ele Geçirildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İran’dan Türkiye’ye uyuşturucu sokulacağı yönünde elde edilen istihbarat üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından, İran’dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na iniş yaptığı ve oradan ticari taksiyle Uşak’a geldiği tespit edilen Y.T., A.T. ve M.J. isimli şüpheliler, Kurtuluş Mahallesi’ndeki bir adreste yakalandı.

Evde yapılan aramada, şüphelilerden birinin üzerinde bir kapsül bulundu. Bunun üzerine üç şüpheli de sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Röntgen incelemelerinde, hepsinin mide ve sindirim sisteminde uyuşturucu dolu kapsüller olduğu belirlendi.

Şüpheliler tedavi altına alınarak kapsüller vücutlarından çıkarıldı. Operasyon sonucunda, evde bulunan maddelerle birlikte toplamda 1 kilo 516 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Y.T., A.T. ve M.J., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA