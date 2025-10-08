Amasya'da Minibüsten 3 Düzensiz Göçmen Çıktı

Amasya’da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir minibüste Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı. Araçta bulunan 2 kişi, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik denetimler sırasında uygulama noktasında bir minibüsü durdurdu. Yapılan kontrolde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 3 düzensiz göçmen tespit edildi.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilerek sınır dışı süreci başlatıldı.

Minibüs sürücüsü ve yanındaki kişi, çıkarıldıkları mahkemece “göçmen kaçakçılığı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Amasya Düzensiz göçmen
Son Güncelleme:
