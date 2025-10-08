Elazığ'ın Tescilli Lezzeti Merak Uyandırıyor

Elazığ'ın üzüm bulamacı ve cevizden üretilen tescilli yöresel lezzeti "orcik"in yapımına başlandı.

Son Güncelleme:
Elazığ'ın Tescilli Lezzeti Merak Uyandırıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kentte devam eden üzüm hasadı ve orcik yapımı dolayısıyla Kurtdere köyünde etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe gelen Vali Numan Hatipoğlu, üzüm hasadına katıldıktan sonra kazanda üzüm şırasından hazırlanan bulamacı karıştırdı, ardından leğene konulan bulamaca ipe dizilen cevizleri batırarak köylü kadınlarla orcik yaptı.

Hatipoğlu, gazetecilere, Kurtdere köyünü ziyaret ederek çiftçilerin üzüm hasadı ile kadınların orcik yapımına eşlik ettiklerini belirtti.

"42 BİN TON ÜZÜM ÜRETİMİ VAR"

Üzüm hasadı ve orcik yapımının üreticiler için bereketli olmasını dileyen Hatipoğlu, şunları söyledi: Büyük bir emek ve özveriyle, özenle hazırlanan orcikler sezon itibarıyla taze şekilde raflarda yerini alacak. Yaklaşık 42 bin dekarın üzerinde arazide şıralık ve yine sanayide kullanımlık olmak üzere 35 bin tonun üzerinde üzüm üretimi söz konusu. Ayrıca, yemeklik olarak tabir ettiğimiz toplam 72 bin dönüm arazide de 42 bin tonun üzerinde üzüm üretimi var.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
İstanbul, Balıkesir ve İzmir’e Müjdeli Haber: Beklenen An Geldi, Sonunda Yurda Giriş Yapıyor İstanbul, Balıkesir ve İzmir’e Müjdeli Haber
Bolu’da Dingillere Gizlenmiş Metamfetamin Operasyonu Bolu’da Dingillere Gizlenmiş Metamfetamin Operasyonu
Konya’da Zincirleme Kaza! 1 Ölü, 3 Yaralı Konya’da Zincirleme Kaza! 1 Ölü, 3 Yaralı
Kötü Haberi Canlı Yayında Verdi! Fenerbahçeli Archie Brown’ın Büyük Acısı: Hayatının Aşkı Doğum Sırasında Hayatını Kaybetti Fenerbahçeli Yıldızın Büyük Acısı!
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu: 19 İsim Hakkında Soruşturma Başlatıldı! İfadeleri ve Kan Örnekleri Alındı Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu
Altın Yatırımcısını Kara Kara Düşündürecek Haber! ABD’li Dev Bankadan Kritik Uyarı: Bu Fiyatlara Aldanmayın, Bu Bir Uyarı Sinyali ABD'li Devden Altın Uyarısı! Buna Sakın Kanmayın
İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı! 3 Türk Milletvekili Alıkonuldu İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı! 3 Türk Milletvekili Alıkonuldu
Felaket Senaryosu Gerçek Oluyor! Türkiye’de O Şehirler Sular Altında Kalacak! Süre Daralıyor, Tehlike Büyüyor Felaket Senaryosu Gerçek Oluyor: Türkiye’de O Şehirler Sular Altında Kalacak! Süre Daralıyor
7 Belediye Başkanı Daha AKP'ye Geçti 7 Belediye Başkanı Daha AKP'ye Geçti