Konya’da Zincirleme Kaza! 1 Ölü, 3 Yaralı

Kaza, Adana-Aksaray karayolunda, Zengen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ö.S. idaresindeki 81 AEP 961 plakalı minibüs ile M.K.’nin kullandığı 06 BLY 59 plakalı tırın çarpışmasının ardından, Servet Güzel yönetimindeki 63 AGV 738 plakalı başka bir tır da kazaya karıştı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada tır sürücüsü Servet Güzel olay yerinde hayatını kaybederken, diğer araç sürücüleri ile minibüste yolcu olarak bulunan İ.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

