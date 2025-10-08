Giresun’da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Giresun’un Keşap ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında, iki genç kız yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Giresun’da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
Kaza, Giresun-Trabzon Karayolu üzerindeki Hisarüstü Köyü yakınlarında meydana geldi. 19 yaşındaki Nagihan D.’nin kullandığı 28 ADB 697 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan araç, ardından takla atarak durabildi.

Kazanın şiddetiyle araçta bulunan sürücü Nagihan D. ile yolcu koltuğundaki 15 yaşındaki Berna A. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

