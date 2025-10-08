Adıyaman'da Feci Kaza! 3 Kişi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Alınan bilgilere göre, Mustafa Bircan’ın kullandığı 27 AEF 353 plakalı otomobil ile Emin Şeker yönetimindeki 35 HA 5475 plakalı kamyonet, Adıyaman merkeze bağlı kırsal alanda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan Merve Gümüş, Neslihan Bircan ve Pınar Yalçın çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA