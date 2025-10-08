Adıyaman'da Feci Kaza! 3 Kişi Yaralandı

Adıyaman’ın Kuyulu Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Feci Kaza! 3 Kişi Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Alınan bilgilere göre, Mustafa Bircan’ın kullandığı 27 AEF 353 plakalı otomobil ile Emin Şeker yönetimindeki 35 HA 5475 plakalı kamyonet, Adıyaman merkeze bağlı kırsal alanda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan Merve Gümüş, Neslihan Bircan ve Pınar Yalçın çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Adıyaman Trafik kazası
Köy Takımından Şampiyonluğa Uzanan Başarı! 800 Kişiyle Ülkede Tarih Yazdılar: Önlerinde Tek Engel Kaldı Köy Takımından Şampiyonluğa! Tarihe Geçecekler
Elazığ'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 3 Yaralı Elazığ'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 3 Yaralı
Elazığ Karakoçan’da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı Elazığ Karakoçan’da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Fenerbahçe'nin Yıldızından Sürpriz Karar! Sözleşmeyi Feshetti Sürpriz Karar! Sözleşmeyi Feshetti
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu: 19 İsim Hakkında Soruşturma Başlatıldı! İfadeleri ve Kan Örnekleri Alındı Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu
Altın Yatırımcısını Kara Kara Düşündürecek Haber! ABD’li Dev Bankadan Kritik Uyarı: Bu Fiyatlara Aldanmayın, Bu Bir Uyarı Sinyali ABD'li Devden Altın Uyarısı! Buna Sakın Kanmayın
İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı! 3 Türk Milletvekili Alıkonuldu İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı! 3 Türk Milletvekili Alıkonuldu
Yılmaz Özdil'den Kendi Kanalı Dahil Muhalif Medyaya Sert Sözler: 'Bu Kadar Omurgasız Medya Olur mu?' Yılmaz Özdil'den Kendi Kanalı Dahil Muhalif Medyaya Sert Sözler: 'Bu Kadar Omurgasız Medya Olur mu?'
İrem Derici'ye Büyük Şok! Söz Töreni Günü Jandarma Kapıya Dayandı Söz Töreni Günü Jandarma Kapıya Dayandı