Elazığ Karakoçan’da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde panelvan ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı; yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Elazığ Karakoçan’da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde, 23 BF 386 plakalı panelvan ile bir motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulunarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

Malatya'da Feci Kaza! Yaşlı Adam Hayatını KaybettiMalatya'da Feci Kaza! Yaşlı Adam Hayatını KaybettiGüncel

Manisa'da Feci Kaza: Otomobil Direğe ÇarptıManisa'da Feci Kaza: Otomobil Direğe ÇarptıGüncel

Katliam Gibi Kaza! İşçileri Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 5 Ölü, 14 YaralıKatliam Gibi Kaza! İşçileri Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 5 Ölü, 14 YaralıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Elazığ Trafik kazası
Okan Buruk İle Hakan Çalhanoğlu’ndan Sürpriz Görüşme! Nusret İfşaladı: İlk Açıklama Resmen Geldi Galatasaray'dan Sürpriz Transfer Hamlesi
Antalya'da Falezlerde Erkek Cesedi Bulundu Antalya'da Falezlerde Erkek Cesedi Bulundu
Galatasaray’da Sakatlık Krizi! Senegal Federasyonu Dursun Özbek’i Yalanladı: Acilen 7 milyon Euroluk Yıldızı Bize Gönderin! Galatasaray’da Sakatlık Krizi!
Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu: 19 İsim Hakkında Soruşturma Başlatıldı! İfadeleri ve Kan Örnekleri Alındı Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu
Altın Yatırımcısını Kara Kara Düşündürecek Haber! ABD’li Dev Bankadan Kritik Uyarı: Bu Fiyatlara Aldanmayın, Bu Bir Uyarı Sinyali ABD'li Devden Altın Uyarısı! Buna Sakın Kanmayın
İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı! 3 Türk Milletvekili Alıkonuldu İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı! 3 Türk Milletvekili Alıkonuldu
Yılmaz Özdil'den Kendi Kanalı Dahil Muhalif Medyaya Sert Sözler: 'Bu Kadar Omurgasız Medya Olur mu?' Yılmaz Özdil'den Kendi Kanalı Dahil Muhalif Medyaya Sert Sözler: 'Bu Kadar Omurgasız Medya Olur mu?'
İrem Derici'ye Büyük Şok! Söz Töreni Günü Jandarma Kapıya Dayandı Söz Töreni Günü Jandarma Kapıya Dayandı