Elazığ Karakoçan’da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde panelvan ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı; yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde, 23 BF 386 plakalı panelvan ile bir motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulunarak olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
