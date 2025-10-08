Malatya'da Feci Kaza! Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde otomobille çarpışan sepetli motosikletin 71 yaşındaki sürücüsü Fehmi Maskar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, sepetli motosikletin 71 yaşındaki sürücüsü Fehmi Maskar yaşamını yitirdi.

Kaza, ilçe merkezindeki Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 AB 556 plakalı otomobil ile Fehmi Maskar yönetimindeki sepetli motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Maskar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan yaşlı adam, yaşamını kaybetti. Olayın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

