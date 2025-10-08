Edirne'de KYK Yurdunda Su Krizi! Öğrenciler Protesto Etti, Müdürlük Açıklama Yaptı

Edirne’de Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Sultan Çelebi Mehmet Öğrenci Yurdu'nda suyu kesilen öğrencilerin yaptığı protesto sonrasında Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Açıklamada kontrollü sıcak su uygulamasına başlandığı, belediyenin tankerlerle su takviyesi yaptığı ancak yeterli olmadığı belirtildi.

Edirne'de Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Sultan Çelebi Mehmet Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin su kesintisine yönelik protestosuna Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nden yanıt geldi.

Açıklamada su sıkıntısının belediye şebekesinden gelen suyun kesilmesi ya da az gelmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Edirne'de KYK Yurdunda Su Krizi! Öğrenciler Protesto Etti, Müdürlük Açıklama Yaptı - Resim : 1
Öğrenciler, su kesintilerini protesto etmişti

18 Eylül’den bu yana su kesintisinin yaşandığı, belediyenin tankerlerle su takviyesi yaptığı ancak yeterli olmadığı söylendi.

Edirne'de KYK Yurdunda Su Krizi! Öğrenciler Protesto Etti, Müdürlük Açıklama Yaptı - Resim : 2
20 gündür susuz kalan öğrenciler belediyeye seslendi

Açıklamada 6 yıldır hizmet verilen yurtta daha önce böyle bir sorun yaşanmadığı belirtilerek şöyle denildi:

Öncelikle öğrencilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amaçlandığından kontrollü sıcak su uygulamasına gidilmiştir. Edirne Belediyesi şebeke suyunu düzenli vermeye başladığında, daha önceki uygulamamız olan 7 gün 24 saat sıcak su verilmesi uygulamasına devam edilecektir.

ÖĞRENCİLER PROTESTO ETMİŞTİ

Sultan Çelebi Mehmet Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, belediye tarafından yapıldığını iddia ettikleri su kesintilerini protesto etmişti.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki yurdun bahçesinde toplanan yaklaşık 500 öğrenci, banyo yapamadıklarını, tuvalet ihtiyaçlarını gideremediklerini ileri sürerek, su kesintilerine çözüm bulmasını istedikleri Edirne Belediyesi aleyhine slogan atmıştı.

Edirne'de KYK Yurdunda Su Krizi! Öğrenciler Protesto Etti, Müdürlük Açıklama Yaptı - Resim : 3

Müdürlükten yapılan açıklamada, Sultan Çelebi Mehmet Öğrenci Yurdu kampüs ve hizmet binalarında herhangi bir sıhhi tesisat arızası bulunmadığı bildirilmişti.

“BELEDİYE BU SORUNU ÇÖZECEK”

Edirne Belediye İtfaiyesi tarafından daha sonra yurda su takviyesi yapılmıştı.

Temsilci bir öğrenci ise gruba yönelik yaptığı konuşmada, "Belediye bu sorunu çözecek. Su kesintisi sorunu çözülene kadar bize tankerle su gönderecekler. Belediye Başkanı bizi yarın ziyarete gelecek. Su gelince sıcak su da olacak” sözleriyle tepki göstermişti.

Kaynak: AA

