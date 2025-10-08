Tarım ve Orman Bakanlığı Yeni Listeyi Paylaştı: Peynir, Yoğurt, Tereyağı... Bu 13 Markadan Uzak Durun!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerindeki skandalları markalarıyla birlikte ifşa etmeye devam ediyor. Listede 22 peynir, 1 tereyağı ve 1 yoğurt yer aldı. Peynirlerin satışını yapan 11 marka tek tek ifşa edildi. Ürünlerde bitkisel yağ, nişasta tespit edilirken; bazılarının ise yağ oranlarının düşük olduğu ifşa listesine yansıdı.

İşte hileli ürün satan peynir markaları:

İbrahim Güner

Tuğçem

Anadolu Cihangir

Sühabey

Bizden Yebir

Laktika

Özkuzeyoğlu

Soydaş

Fırtına

Kocagöz

Çay Çiftlik

Hileli tereyağı satan marka:

Beşikdüzü Süt Mamülleri

Hileli yoğurt satan marka:

Endamoğlu

