Tarım ve Orman Bakanlığı Yeni Listeyi Paylaştı: Peynir, Yoğurt, Tereyağı... Bu 13 Markadan Uzak Durun!
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaların yeni listesini paylaştı. Listede 11 peynir, 1 tereyağı ve 1 yoğurt markası tek tek ifşa edildi. İşte uzak durmanız gereken markalar...
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerindeki skandalları markalarıyla birlikte ifşa etmeye devam ediyor. Listede 22 peynir, 1 tereyağı ve 1 yoğurt yer aldı. Peynirlerin satışını yapan 11 marka tek tek ifşa edildi. Ürünlerde bitkisel yağ, nişasta tespit edilirken; bazılarının ise yağ oranlarının düşük olduğu ifşa listesine yansıdı.
İşte hileli ürün satan peynir markaları:
- İbrahim Güner
- Tuğçem
- Anadolu Cihangir
- Sühabey
- Bizden Yebir
- Laktika
- Özkuzeyoğlu
- Soydaş
- Fırtına
- Kocagöz
- Çay Çiftlik
Hileli tereyağı satan marka:
- Beşikdüzü Süt Mamülleri
Hileli yoğurt satan marka:
- Endamoğlu
