Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e Sert Tepki: ‘Bu Eylem Netanyahu Hükümeti Tarafından Yapılmış Bir Korsanlık Eylemi’

İsrail’in 3 yıldır saldırılarına hız kesmeden devam ettiği Gazze’ye yardım ulaştırmak için yola çıkan, Küresel Sumud Filosu, İsrailli askerler tarafından baskına uğramış, çok sayıda aktivist gözaltına alınmıştı.

Küresel Sumud Filosu, İsrailli askerlerin baskınına uğradı

FİLO VE AKTİVİSTLER ALIKONULDU

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemilerin ele geçirdiği ve yolcularının bir İsrail limanına götürüldüğü bildirilmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medyadan yaptığı duyuruda, 14 Türk aktivistin Amman’dan havayoluyla Türkiye’ye döneceğini bildirmişti.

15 Türk vatandaşı aktivisti dün İstanbul Havalimanı'na inmişti

15 TÜRK AKTİVİST İSTANBUL’DA

Alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 15 Türk vatandaşı aktivisti getiren Türk Hava Yolları (THY) uçağı dün İstanbul Havalimanı'na inmişti.

Aktivistler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda aileleri, bazı yetkililer ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılanmıştı.

İsrail'e bir sert tepki daha

"BU BİR KORSANLIK EYLEMİ"

Dışişleri Bakanlığı’ndan yeni yazılı bir açıklama geldi. Yazılı açıklamada “Özgürlük Filosu'na gerçekleştirilen müdahale Netanyahu hükümeti tarafından yapılmış bir korsanlık eylemidir” denilerek İsrail’e tepki gösterildi.

"BARIŞI ŞİDDET KULLANARAK HEDEF ALMAK"

Saldırının hukuku ağır biçimde ihlal ettiğinin vurgulandığı açıklamada “İsrail, insani değerleri savunan ve barışçıl yöntemleri kullanan her türlü çabayı şiddet kullanarak hedef almak suretiyle, bölgedeki gerilimi tırmandırmakta ve kalıcı barış çabalarına zarar vermektedir” denildi.

Açıklamada İsrail güçlerince alıkonulan Türk vatandaşlarının bir an önce serbest bırakılması için gerekli tüm girişimlerin başlatıldığı vurgulandı.

NELER OLMUŞTU?

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı. Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye yasa dışı şekilde el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti de alıkoyarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

