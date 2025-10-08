Yılmaz Özdil'den Kendi Kanalı Dahil Muhalif Medyaya Sert Sözler: 'Bu Kadar Omurgasız Medya Olur mu?'

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, dün ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklanan eski AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın açıklamaları ve muhalefet cephesine yakın medya organlarında yayınlar yapmasına sert sözlerle tepki gösterdi. Özdil, muhalif kanalları omurgasızlıkla suçladı.

Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, dün ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

“Bu ülkede Anayasa’yı tanımayan hakimler ve savcılar var" sözleriyle gündem olan Kocabıyık, tutuklama sürecine giden süreçte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gözaltıların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert ifadeler kullanmış ve partisi tarafından disipline sevk edilerek ihraç edilmişti.

ÖZDİL’DEN MUHALİF KANALLARA TEPKİ

Sözcü TV yayınında konuşan Gazeteci Yılmaz Özdil, Kocabıyık’ın daha önce muhalif basına ve gazetecilere ağır ifadelerle yüklendiğini hatırlatarak, bugün aynı mecraların Kocabıyık’a alan açmasına sert çıktı. Özdil, adını özellikle vererek Sözcü TV, Halk TV ve Tele1'i hedef aldı:

“Bana, Emin Çölaşan’a, Uğur Dündar’a, Sözcü yazarlarına, Sözcü’ye, Cumhuriyet gazetesine, Halk TV’ye, TELE1’e ağzına gelen bütün küfürleri eden bu adam, şimdi muhalefet tarafına geçti, artık Tayyip Erdoğan’a küfür ediyor diye Sözcü televizyonuna, Halk TV’ye, TELE1’e çıkarılıyor. Bu kadar omurgasız medya olur mu?”

