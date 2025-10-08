Edirne’de Öğrenci Yurdunda 'Su Kesintisi' İsyanı!

Edirne’deki Sultan Çelebi Mehmet KYK Yurdu’nda kalan öğrenciler, su kesintilerini protesto etti. Yetkililer bunun üzerine devreye girerken, yurda itfaiye aracıyla su takviyesi yapıldı.

Son Güncelleme:
Edirne’de Öğrenci Yurdunda 'Su Kesintisi' İsyanı!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edirne’de Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Sultan Çelebi Mehmet Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler, su kesintilerini protesto etti. Kurtuluş Mahallesi’ndeki yurtta kalan yaklaşık 500 öğrenci, banyo yapamadıklarını ve temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirterek bahçede toplandı. Öğrenciler, su kesintilerine çözüm bulunması için Edirne Belediyesi aleyhine slogan attı.

BAŞKAN, ÖĞRENCİLERLE GÖRÜŞECEK

Olay yerine gelen Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak öğrencilerle görüştü. Yurt temsilcisi bir öğrenci, belediyenin sorunun çözümü için tankerle su göndereceğini ve Belediye Başkanı’nın öğrencilerle yarın görüşeceğini açıkladı. Edirne Belediyesi İtfaiyesi daha sonra yurda su takviyesi yaptı. Yurt yönetimi, kesintiler nedeniyle sıcak suyun kısıtlı verildiğini bildirdi.

KYK Yurdunda Faciadan Dönüldü! 'Asansörle 5. Kattan Eksi 4'e Düştüm'KYK Yurdunda Faciadan Dönüldü! 'Asansörle 5. Kattan Eksi 4'e Düştüm'Güncel

Çankaya’da Su Kesintisi... ASKİ'den AçıklamaÇankaya’da Su Kesintisi... ASKİ'den AçıklamaGüncel

Önce İzmir Şimdi İstanbul! 'Susuzluk' Felaketi Kapıya DayandıÖnce İzmir Şimdi İstanbul! 'Susuzluk' Felaketi Kapıya DayandıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Su kesintisi Edirne
Son Güncelleme:
Serdar Öktem Cinayetinde Flaş Gelişme: Otopsi Tamamlandı, Görüntüler Ortaya Çıktı Serdar Öktem Cinayetinde Flaş Gelişme
Meteoroloji Akdeniz İçin Alarm Verdi! Sel, Yıldırım ve Hortum Tehlikesi Meteoroloji Akdeniz İçin Alarm Verdi! Sel, Yıldırım ve Hortum Tehlikesi
Togg’lar En Güçlü Versiyonuyla Piyasaya Resmen Girdi! Üretimi Sınırlı, Çift Motorlu T10X ve T10F Satışa Çıktı Bu Togg’lar Çok Can Yakar! Satışa Çıktı
İstifa Sonrası Sadettin Saran Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu Sürprizi Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu Sürprizi
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'de Szymanski Defteri Kapanıyor mu? Fenerbahçe'de Szymanski Defteri Kapanıyor mu?
Madrid’de Facia! Çöken Binada Can Pazarı Madrid’de Facia! Çöken Binada Can Pazarı
Almanya'da Şok! Yeni Belediye Başkanına Bıçaklı Saldırı Almanya'da Şok! Yeni Belediye Başkanına Bıçaklı Saldırı
Dünya Bankası Türkiye İçin Büyüme Beklentisini Artırdı Dünya Bankası Türkiye İçin Büyüme Beklentisini Artırdı
Edirne’de Öğrenci Yurdunda 'Su Kesintisi' İsyanı! Edirne’de Öğrenci Yurdunda 'Su Kesintisi' İsyanı!