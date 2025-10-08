Edirne’de Öğrenci Yurdunda 'Su Kesintisi' İsyanı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edirne’de Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Sultan Çelebi Mehmet Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler, su kesintilerini protesto etti. Kurtuluş Mahallesi’ndeki yurtta kalan yaklaşık 500 öğrenci, banyo yapamadıklarını ve temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirterek bahçede toplandı. Öğrenciler, su kesintilerine çözüm bulunması için Edirne Belediyesi aleyhine slogan attı.

BAŞKAN, ÖĞRENCİLERLE GÖRÜŞECEK

Olay yerine gelen Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak öğrencilerle görüştü. Yurt temsilcisi bir öğrenci, belediyenin sorunun çözümü için tankerle su göndereceğini ve Belediye Başkanı’nın öğrencilerle yarın görüşeceğini açıkladı. Edirne Belediyesi İtfaiyesi daha sonra yurda su takviyesi yaptı. Yurt yönetimi, kesintiler nedeniyle sıcak suyun kısıtlı verildiğini bildirdi.

Kaynak: AA