Sürücülerin Canını Hiçe Saydı! Kara Yolunda Tehlikeli Hareketler

D-100 kara yolunun Bolu kesiminde motosikletiyle trafikte akrobatik hareketler yaparak diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan kişi ile motosikletin sahibi toplam 49 bin 781 lira idari para cezasına çarptırıldı. Sürücünün tehlikeli sürüşü, başka bir araçtan çekilen görüntülerle sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün D.S.U., motosikletin ise E.K. adına kayıtlı olduğunu tespit etti.

İKİ KİŞİYE PARA CEZASI

Ekipler, D.S.U.’ya sürücü belgesiz araç kullanmak, koruyucu başlık takmamak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından 31 bin 104 lira para cezası uyguladı. Motosikletin sahibi E.K.’ye ise ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak gerekçesiyle 18 bin 677 lira ceza kesildi.

Sürücü D.S.U. gözaltına alınarak adli işlemler için karakola götürülürken, motosiklet otoparka çekildi. O anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

