Antalya'da Falezlerde Erkek Cesedi Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki Falez-2 Parkı açıklarında, sabah saat 08.30 sıralarında denizde bir erkek cesedi keşfedildi. Sabah yürüyüşü yapan ve denize bakan vatandaşlar, su yüzeyinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine hızla deniz polisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

DALIŞ MASKESİYLE BULUNDU

Ekipler, suda yüzüstü hareketsiz halde bulunan cesedi dalgıçlarla çıkardı. Üzerinde şort ve yüzünde dalış maskesi (şnorkel) olan ceset, teknelere alınarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Burada 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilen cansız beden, olay yeri inceleme ekiplerinin ilk muayenesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

VÜCUDUNDA YARA İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Polis incelemesinde, cesedin falezlerden denize inerek yüzmeye başlayan 41 yaşındaki Deniz Gül'e ait olduğu tespit edildi. Gül'ün kıyafetleri ve eşyaları arasında engelli kartı da bulundu. Bölgede yüzen tanık Nazif Şantekin, cesedi ilk fark edenlerden biri olarak, "Suyun üzerinde hareketsiz yatıyordu, yüzünde şnorkel vardı. Balık tutan arkadaşlara haber verdim, polisi aradık" dedi. Ekipler, Gül'ün boğulma sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğini değerlendirirken, vücudunda yara izleri de tespit edildi.

Kaynak: DHA