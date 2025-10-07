Kahramanmaraş'ta TIR ile Otomobil Çarpıştı: 1 Kişi Yaralandı

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolu üzerinde yer alan Erkenez Köprüsü'nde R.K. idaresindeki 38 ALN 524 plakalı tır ile H.U. yönetimindeki 46 AFJ 183 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil bariyerleri aşarak köprüden aşağıya düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Otomobil sürücüsü H.U, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edilerek Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

