Mersin'de Tarihi Eser Operasyonu: 1 Kişi Gözaltında

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, tarihi eser niteliğindeki kitapları satmak üzere müşteri aradığı belirlenen bir kişi takibe alındı. Düzenlenen operasyonla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, el yazması olduğu değerlendirilen 4 Kur’an-ı Kerim bulundu. Eserler, detaylı inceleme yapılmak üzere Anamur Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA