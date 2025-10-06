Otomobil Taklalar Attı, Şans Eseri Yaralanan Olmadı

Kilis-Hatay kara yolunda taklalar atan araçta bulunan çift şans eseri yara almadan kurtuldu.

Otomobil Taklalar Attı, Şans Eseri Yaralanan Olmadı
Kaza, Kilis-Hatay kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi, İddiaya göre, 79 AAV 753 plakalı M.D. yönetimindeki araç, Hatay istikametine seyrederken kontrolden çıkarak refüje girdi ve taklalar attı. Araçta bulunan sürücü M.D. ile eşi R.D. bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan çiftin kazayı şans eseri yara almadan atlattığı öğrenildi.

Araç, polis ve jandarma ekiplerinin yardımıyla güçlükle çekiciyle alındı.

Kaynak: İHA

Hatay Kilis
