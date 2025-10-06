Aydın'da 'Çember' Operasyonu: 32 Kişi Yakalandı

Aydın genelinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü "Çember" operasyonu kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın'da 'Çember' Operasyonu: 32 Kişi Yakalandı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timleri ile ilçe jandarma birimlerinin katılımıyla, kent genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 86 ekip ve toplam 264 personel görev aldı. İki gün süren çalışmalar sonucunda, haklarında yakalama kararı bulunan 32 kişi tespit edilerek adli makamlara teslim edildi.

Yakalanan kişilerden 6’sının 0-2 yıl, 1’inin ise 2-5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Ayrıca gözaltına alınanlardan 3'ü "borçlunun ödeme şartını ihlali", 1’i "yaralama", 1’i "dolandırıcılık", 2’si ise farklı suçlardan aranırken, 12 kişinin ifadeye yönelik olarak arandığı tespit edildi.

Operasyon sonucunda yakalanan şahıslar hakkında gerekli adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Kaynak: AA

