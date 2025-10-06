Uyuşturucuya Geçit Yok: Niğde'de 5 Tutuklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü’nün Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendiği bildirildi.

Şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda toplamda 113,73 gram sentetik uyuşturucu madde, 5 adet sentetik hap ve 2 cam düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılardan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA