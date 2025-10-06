Uyuşturucuya Geçit Yok: Niğde'de 5 Tutuklama

Niğde'nin merkez ilçesi ile Bor ve Ulukışla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 kişiden 5’i tutuklandı.

Uyuşturucuya Geçit Yok: Niğde'de 5 Tutuklama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü’nün Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendiği bildirildi.

Şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda toplamda 113,73 gram sentetik uyuşturucu madde, 5 adet sentetik hap ve 2 cam düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılardan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Niğde Uyuşturucu
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonları! 5 Kişi Tutuklandı İzmir'de Uyuşturucu Operasyonları! 5 Kişi Tutuklandı
Samsun’da Bodruma Gizlenmiş Uyuşturucu Operasyonu Samsun’da Bodruma Gizlenmiş Uyuşturucu Operasyonu
Samsunspor Deplasmanında Domenico Tedesco'ya Soğuk Duş! Gördüğü Manzara Karşısında Yıkıldı Tedesco Neye Uğradığını Şaşırdı
Kademeli Emeklilikte Resmi Adım Yolda! Gözler Meclis’te, 2000-2008 Arası Sigortalılara Erken Emeklilik Fırsatı 2000-2008 Arası Sigortalılara Erken Emeklilik Fırsatı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı Var İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon
Galatasaray Derbisi Sonrası Sergen Yalçın İsyan Etti! Soyunma Odasındaki Konuşması Ortaya Çıktı: Açtı Ağzını Yumdu Gözünü Sergen Yalçın Derbi Sonrası İsyan Etti
Samsunspor Beraberliği Sadettin Saran’ın Sabrını Taşırdı! Bomba İddia: Fenerbahçe’den Kovulacak İlk İsmi Açıkladı Fenerbahçe’den Kovulacak İlk İsmi Açıkladı
Seçil Erzan Davasında Flaş Gelişme! Savcı Mütalaasını Verdi, İşte İstenen Cezalar... Savcı Mütalaasını Verdi, İşte İstenen Cezalar...
AKP’nin Kurucu İsminden Partiye Zehir Zemberek Sözler: ‘AK Parti Kendi Varlık Prensiplerine İhanet Etmiştir’ AKP’nin Kurucu İsminden Partiye Zehir Zemberek Sözler