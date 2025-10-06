İzmir'de Uyuşturucu Operasyonları! 5 Kişi Tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ve Bornova ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonları! 5 Kişi Tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine karşı yürüttükleri çalışmalar kapsamında teknik ve fiziki takip sonucu harekete geçti.

Karabağlar'da belirlenen bir adrese düzenlenen baskında, 881 bin 800 adet sentetik ecza hapı, 750 bin boş kapsül ve hap üretiminde kullanılan bir makine ele geçirildi. Operasyonda T.S. ve U.A. gözaltına alındı.

Aynı ilçede başka bir adrese düzenlenen ikinci operasyonda ise 22 kilo 161 gram esrar, 11 kök kenevir, 174 sentetik hap, bir tabanca ve hassas terazi bulundu. Bu operasyonda da E.Ö. isimli şüpheli yakalandı.

Öte yandan, Bornova ilçesinde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine durdurulan bir otobüste yapılan aramada A.P. ve E.Ç.’nin eşyalarında 126 kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu bulundu. İki şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlar sırasında ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası önünde kamuoyuna sergilendi.

Kaynak: AA

