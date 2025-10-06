Şanlıurfa’da Kaçak Ürün Operasyonu: Binlerce Paket Sigara Yakalandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, jandarma ekipleri çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirdi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda, toplamda 2 bin 370 paket kaçak sigara, 3,5 kilogram kaçak çay ve 3 adet yurda yasa dışı yollardan sokulmuş cep telefonu bulundu.
Jandarma yetkilileri, tütün ve alkol kaçakçılığına karşı yürütülen denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.
Kaynak: İHA