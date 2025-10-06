Şanlıurfa’da Kaçak Ürün Operasyonu: Binlerce Paket Sigara Yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, jandarma ekipleri çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirdi.

Şanlıurfa’da Kaçak Ürün Operasyonu: Binlerce Paket Sigara Yakalandı
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda, toplamda 2 bin 370 paket kaçak sigara, 3,5 kilogram kaçak çay ve 3 adet yurda yasa dışı yollardan sokulmuş cep telefonu bulundu.

Jandarma yetkilileri, tütün ve alkol kaçakçılığına karşı yürütülen denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Kaynak: İHA

