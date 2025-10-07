Van’da Araç Lastiğine Saklanan 5 Kilo 611 Gram Uyuşturucu Bulundu

Van’ın Başkale ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, bir aracın lastiği içerisine gizlenmiş toplam 5 kilo 611 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van’da Araç Lastiğine Saklanan 5 Kilo 611 Gram Uyuşturucu Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde üretimi ve ticaretine karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında harekete geçti.

Bu çerçevede, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı’nın birlikte yürüttüğü operasyon, Ilıcak Mahallesi yakınlarında gerçekleştirildi.

Ekiplerin detaylı araması sonucunda, bir aracın lastiğine saklanmış 4 kilo 888 gram skunk ile 723 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler
Van Uyuşturucu
Taraftarlar Şaşkına döndü! Osimhen’le İlgili Ortalığı Karıştıran Hastalık Açıklaması: Sağlık Bakanlığı'ndan Bilgi Geldi Ortalığı Karıştıran Hastalık Açıklaması
Türkiye’ye Saat ve Tarih Verildi! Bir Anda Vuracak, Hem Üşütecek Hem De Islatacak Türkiye’ye Saat ve Tarih Verildi!
Otomobil Taklalar Attı, Şans Eseri Yaralanan Olmadı Otomobil Taklalar Attı, Şans Eseri Yaralanan Olmadı
Şanlıurfa’da Kaçak Ürün Operasyonu: Binlerce Paket Sigara Yakalandı Şanlıurfa’da Kaçak Ürün Operasyonu: Binlerce Paket Sigara Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Katliam Gibi Kaza! İşçileri Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 5 Ölü, 14 Yaralı İşçileri Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı! Ölü ve Yaralılar Var
Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek
Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı
Pamukkala'de Korkunç Olay! 1 Ay Önce Evlenmişlerdi... Önce Cinayet, Sonra İntihar Pamukkala'de Korkunç Olay! 1 Ay Önce Evlenmişlerdi... Önce Cinayet, Sonra İntihar
İsmi Duyulunca Salon Boşaldı! Ödül Gecesinde Tamer Karadağlı Krizi Ödül Gecesinde Tamer Karadağlı Protestosu