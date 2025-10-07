Van’da Araç Lastiğine Saklanan 5 Kilo 611 Gram Uyuşturucu Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde üretimi ve ticaretine karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında harekete geçti.

Bu çerçevede, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı’nın birlikte yürüttüğü operasyon, Ilıcak Mahallesi yakınlarında gerçekleştirildi.

Ekiplerin detaylı araması sonucunda, bir aracın lastiğine saklanmış 4 kilo 888 gram skunk ile 723 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu.

Kaynak: AA