Samsun'da 215 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Samsun'da 215 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da 215 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde gece saatlerinde bir araçtan açık bir alana çuvallar indirildiğini tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları aramada 215 bin sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.K. (41) ve A.T.B'nin (26) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

