Mardin'de Vahşet! Çobanlar, Yanmış Ceset Buldu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kırsal alanda yanmış halde bir erkek cesedi bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Düzce ve Gürün mahalleleri arasındaki bölgede meydana geldi. Bölgede otlatma yapan çobanlar, yanmış halde bir erkek cesedi fark ederek durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Nusaybin Devlet Hastanesi morguna, ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA